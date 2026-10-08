Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin arama ve kurtarma faaliyetlerine dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, çalışmalar kapsamında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mehmet Nuri Ayran ile Saliha Miray Biçer'e ait olduğu belirlendi. Yetkililer, bu iki kişinin kimliklerinin kesin olarak tespit edildiğini duyurdu.

DİĞER 4 NAAŞIN DNA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Açıklamada, arama çalışmalarında daha önce ulaşılan diğer 4 naaşın DNA inceleme sonuçlarının beklendiği kaydedildi. Bu kişilerin kimliklerinin de laboratuvar sonuçlarının gelmesiyle netleşeceği belirtildi.

Gemi kazasında kayıp durumda bulunan son kişiye ulaşılması amacıyla arama faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Yetkililer, deniz ve kıyı şeridindeki taramaların devam ettiğini bildirdi.