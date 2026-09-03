30 Ağustos pazar günü 12.00 sıralarında Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket etmek için yola çıkan Filo Jet adlı katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi, Girne kıyılarından 7,4 kilometre uzakta su alarak alabora oldu.



Batan gemide 258 yolcu ve 9 mürettebat bulunurken, saatlerce süren kurtarma çalışmalarının ardından 9 yolcunun hayatını kaybettiği, 19 yolcunun ise kayıplara karıştığı belirlendi.





Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, başlatılan soruşturmanın ardından Ulaştırma Bakanı Erkan Arıklı görevinden alındı.



Gemi batmaya başladığı sırada bir an önce gemiyi terk ettikleri belirlenen ve gözaltına alınan kaptanların konuşmaları ve verdikleri ifadeler ortaya çıktı.



"GİTMEYELİM" DEDİM, "BİR ŞEY OLMAZ" DEDİ



Geminin ikinci kaptanı olan Merve Nur Seraslan, olay günü hava koşullarının kötü olması nedeniyle birinci kaptana limandan ayrılmama uyarısında bulunduğunu ve fırtına nedeniyle Mersin'deki Taşucu Limanı'nın kapalı olduğunu hatırlattığını ancak kaptan Mustafa Öz'ün "Bir şey olmaz" diyerek yola çıkma kararı aldığını söyledi.



Yargılamanın ilk aşamasında tutuklanan kaptan Mustafa Öz, mahkemedeki ifadesinde meteorolojik verilere göre çıkışlarında bir sorun olmadığını öne sürmüştü.