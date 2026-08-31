Girne açıklarında alabora olan geminin, 3 ay önce çekilen bir videoda da su aldığı ortaya çıktı.

"GEMİ BATMASIN MI?"

Sosyal medyada yer alan videoda iki gencin gemiye bindiği anlar yer alıyor. Belirli bir süre sonra geminin su aldığını fark eden gençlerden birinin telaşlanarak "gemi batmasın mı?" sözleri dikkat çekti.

Suyu fark eden gençler durumu yetkililere bildirdiğinde ise aldıkları cevap daha da şaşırtıcı oldu. Görevlinin, "Su gelir yukardan geliyor, önemli olan üzerinize gelmesin" yanıtı sonrası gençlerin tedirginliği devam ederek, "Su aşağıdan geliyor neyse bir şey olursa kıyıya yakınız, yüzerek çıkarız" dediği duyuluyor.