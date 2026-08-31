Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında, Filo Denizciliğe ait 259 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan 4 mil açıkta battı. Kazada 8 yolcu can verdi, 18 kişi kayboldu.

S.O.S ÇAĞRISI YAPTI

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler beklendiği sırada bazı yolcuların kendisini suya attığı görüldü.

Büyük paniğin yaşandığı gemi enkazında kendisini kurtarmak için yolcular çığlık çığlığa teknenin su üzerinde kalan kısmına tırmandı.

TÜRKİYE’DEN YARDIM ELİ

Arama kurtarma ekipleri gemiye süratle müdahale ederek yolcuları kurtarmaya başladı. 241 kişi kurtarıldı. Katamaranın taşıyıcı ayaklarının yüksek dalgalara dayanıksız olduğu öne sürüldü. Türkiye’den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 bot, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi arama çalışmalarına gönderildi. KKTC’de 3 gün milli yas ilan edildi. Arama çalışmaları gece de sürdü.

ALABORA OLAN KATAMARANDA CAN PAZARI YAŞANDI

Faciadan can yelekleri takarak kurtulmayı başaran çok sayıda yolcunun, teknenin su üzerinde kalan gövdesine tırmanarak yardım beklediği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Gemi ikiye ayrıldı

Görgü şahitlerinin aktardıklarına göre, gemi önce yan yattı ardından alabora oldu. Manevra yapmaya çalıştığı sırada burnundan su alan geminin ön tarafı iddiaya göre ikiye ayrıldı. Bu arada KKTC’nin her yerindeki ambulanslar seferber edildi. Tüm KKTC’deki ambulanslar olası gelişmelere karşı Girne limanına gönderildi. KKTC Hükümeti kriz masası kurdu.

2003’TE KAZA YAPMIŞ

Geminin 2000 yılında yapıldığı ortaya çıktı. Geminin 26 Ekim 2003’te IRIS JET Taşucu Limanı’nda manevra yaparken baş kısmının rıhtıma çarptığı ve ağır hasar aldığı belirtildi. Söz konusu geminin 5 Kasım 2003’te işletmesinin tamamen durdurulduğu da çıkan haberler arasında yer aldı.

Kaza 4 mil açıkta yaşandı

Girne’den Mersin Taşucu Limanı’na hareket eden yolcu gemisi, hareket ettikten 20 dakika sonra su almaya başladı ve alabora olarak battı.

Siz alışkın değilsiniz bir şey olmaz dediler

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında su alarak batan 268 yolculu gemiden sağ kurtulan bir vatandaş, facia anında yaşanan ihmalleri ve korku dolu dakikaları anlattı.

‘KAPTAN DEVAM ETTİ’

Yolculuk sırasında geminin olağandışı tepkiler verdiğini ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini belirten kazazede, “Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık, ‘Gemi su alıyor’ dedik. Bize ‘Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz’ dediler” dedi.

Uyarılarının dikkate alınmadığını ve kısa süre sonra durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan yolcu, “Sonra iyice su alınca koltuklar kırıldı. Kaptan da gelip ‘Bir şey olmaz’ dedi, yoluna devam etti” dedi.

‘SUYA ATLADILAR’

Tahliye esnasında tam bir can pazarının yaşandığını belirten yolcu, bazı yolcuların can yeleğibile bulamadığını ifade ederek şöyle konuştu: “Can yeleği bulan yelekle, bulamayanlar öylece denize atladı. Büyük panik yaşandı. Hala elim ayağım titriyor. Zor kurtuldum”

Kazadan bir gün önce isyan etmiş

Kazadan bir gün önce aynı feribotla yolculuk yapan kadın yaşadığı paniği sosyal medya paylaştı.

Kaptan ve 7 görevliye gözaltı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazayı “Kıbrıs’ın yaşadığı en büyük deniz felaketi” olarak nitelendirdi. Üstel, gemi kaptanı ile 7 mürettebatın gözaltına alındığını belirterek, “En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır” dedi. Kazadan kıl payı canını kurtaran yolculardan biri, mürettebatın kriz anında kaçarak kendilerini çaresizce bıraktıklarını söyledi.

Siyasilerden başsağlığı mesajları

GİRNE’deki facianın ardından siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Lideri Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hayatını kaybedenlere rahmet kalanlara baş sağlığı diledi.

Kıbrıs’ta bir facia daha yaşandı

AKDENİZ’deki şiddetli fırtına Kıbrıs’ta faciaya yol açtı. 76 yaşındaki ünlü iş insanı Dimis Mavropoulos, arkadaşlarının “tekneyi terk et” uyarılarına rağmen “Yatı kurtaracağım” diyerek gemide kaldı. Yunanlı işadamı kazada feci şekilde can verdi.