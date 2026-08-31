Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Girne Limanı'ndan yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan özel bir şirkete ait katamaran tipi yolcu gemisinde meydana geldi. Geminin kaptanı, hareket ettikten kısa süre sonra sahilden yaklaşık 5 kilometre açıkta ön güverteden su aldığını fark etti. Kaptanın yardım çağrısında bulunmasının ve limana geri dönmek için hazırlık yapmasının ardından gemi ikiye bölünerek alabora oldu. Gemide bulunan yolcuların bir bölümü can yeleklerini giyerek denize atlarken, bazıları cansallarına binmeyi başardı. Bazı yolcular ise can yelekleriyle geminin su üzerinde kalan bölümünde kurtarılmayı bekledi. Kazazedelere ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleri ve yatlar ulaşırken, teknelerden denizde bulunanlara halatlar atıldı.

Kazanın duyulmasının ardından KKTC ve Türkiye'den çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. KKTC Sahil Güvenlik gemileri ile Ada'daki Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler kısa sürede olay yerine ulaşarak denizde yüzen ve geminin su üzerinde kalan bölümüne çıkan kazazedeleri kurtardı.

Girne Limanı'ndaki yolcu gemileri ile çok sayıda özel tekne de çalışmalara destek verdi. Türkiye'den gönderilen 2 helikopter ve 5 Sahil Güvenlik gemisi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kurtarılan kazazedeler sürat motorları ve helikopterlerle Girne Limanı'na taşındı, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kayıpların bulunması için dalgıçların da katılımıyla gece boyunca arama çalışmaları sürdürüldü. Geminin kıyıya yalnızca 5 kilometre mesafede batması ve seferin gündüz saatlerinde yapılmasının can kaybının daha da artmasını önlediği belirtildi. Mersin'in Taşucu ilçesinde kriz masası oluşturulurken, kazazedelerin yakınları da hastanelerde ve limanda gelecek haberleri bekledi.

'BELKİ DE İLK KEZ GÖRECEĞİNİZ GÖRÜNTÜLER...'

Geminin yan yattığı anda kaydedilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüleri paylaşan Gazeteci Adem Metan, "İnsanlar sıkışmış dışarı çıkma mücadelesinde. Kıbrıs’taki bir kaynağım, olayın ardından çekilen ve belki de ilk kez göreceğiniz görüntüleri bana ulaştırdı. Gerçekten çok üzücü… Her bir saniyesi, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gösteriyor. Arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.