Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkıştan kısa süre sonra Girne açıklarında alabora oldu. Gemide mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu belirtildi.

Saat 16.00 itibarıyla yapılan bilgilendirmeye göre faciada 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı. Kayıp olduğu belirtilen 18 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

BİLET SATIŞINA DEVAM EDİYORLAR!

12 Punto'da yer alan habere göre; Instagram hesabını kapatan şirket, resmi internet sitesinde ise seferlerine devam ediyor. Facianın üzerinden henüz bir gün geçmişken yeni biletlerin satışta olması dikkat çekti.

Şirketin internet sitesinde 31 Ağustos saat 14.00 için Girne-Taşucu seferi 3 bin 125 TL’den satışa sunulurken, 1, 2, 3 ve 4 Eylül tarihleri için de yeni sefer seçeneklerinin yer aldığı görüldü. Sitede Taşucu-Girne dönüş seferleri için de 1, 2, 3, 6 ve 7 Eylül tarihleri listeleniyor.

Dün yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından şirketin Instagram hesabını kapatmasına karşın resmi internet sitesinde yeni bilet satışlarının sürmesi dikkat çekti. Sitedeki ekranda seferlerin ve bilet fiyatlarının halen aktif şekilde listelenmesi, şirketin faaliyetlerine ilişkin yeni bir soru işareti oluşturdu.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında geminin kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan kazanın ardından gözlerin çevrildiği Filo Denizcilik, dün resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.

Şirketin bugün ise Instagram hesabını kapattığı görüldü.