KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemi faciasının ardından denizde sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen naaşın kime ait olduğunun tespit edilmesi amacıyla DNA incelemesi başlatıldı.

İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan hafta sonunda bulunan iki naaşla ilgili kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Yapılan DNA analizleri sonucunda naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu belirlendi.

KKTC Başbakanlığı açıklamasında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ ARANIYOR

Son bulunan naaşla birlikte faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi. Denizde kayıp olduğu belirtilen 10 kişiyi bulmak için arama çalışmaları ise devam ediyor.

GEMİNİN DÖNÜŞÜ FACİAYLA SONUÇLANDI

Girne ile Mersin’in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den ayrıldıktan kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı.

Mürettebatın gemiyi yeniden Girne Limanı’na götürmeye çalıştığı sırada yolcu gemisi battı. Kazanın ardından denizde kaybolan kişilerin bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.