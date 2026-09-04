30 Ağustos pazar günü saat 12.00 sularında Girne Limanı'ndan Mersin'e hareket etmek için ayrılan Filo Jet adlı katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi, limandan 4 mil uzaklıkta alabora olarak batmıştı.



Günlerdir devam eden kurtarma çalışmalarında bugün bir kişinin daha cesedine ulaşılırken, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.



16 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Son bulunan cesedin ardından olaydaki kayıp sayısı 16'ya düşerken, bölgede devriye gezen ekipler kayıp kişileri bulmak için çalışmalara 24 saat devam ediyor.

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