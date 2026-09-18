Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan yolcu gemisine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olay kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Zanlılardan ikisinin sağlık sorunları nedeniyle tam teşekküllü hastanede muayene edilmesine hükmetti.

300’DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Mahkemede soruşturmayla ilgili bilgi veren Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, bugüne kadar 300’ün üzerinde kişinin ifadesine başvurulduğunu söyledi. Türkiye ve KKTC’de çok sayıda kuruma resmi yazı gönderildiğini belirten Mannaş, haklarında yakalama emri bulunan 5 kişinin ise halen arandığını aktardı.

Soruşturmada yardımcı kaptanın gönüllü olarak ifade verdiğini belirten Mannaş, bu ifadenin ardından incelenen WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken fotoğraflara ulaşıldığını açıkladı.

Mannaş, 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin sol ön kızağının uç bölümündeki bir kırığın üstünkörü şekilde onarıldığının görüldüğünü söyledi. Söz konusu tamiratın kaptanın talimatıyla gemi personelinden biri tarafından yapıldığının belirlendiğini aktaran Mannaş, fotoğrafların kaptan ile hakkında yakalama kararı bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiğini ifade etti.

GEMİNİN KIRIK BÖLÜMÜ MERCEK ALTINDA

Polis, geminin sol ön kızağındaki kırığın kazanın meydana gelmesinde etkili olduğunu değerlendiriyor. Kaza sırasında deniz ve hava koşullarının belirlenmesi amacıyla Meteoroloji Dairesi’nden anlık hava durumu verileri de temin edildi.

Mannaş ayrıca, haziran ayında geminin su aldığına ilişkin basına yansıyan görüntülerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiğini ve görüntüyü kaydeden kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

Geminin evraklarının Gazimağusa Limanı’ndan orijinal olarak temin edilerek incelendiğini aktaran Mannaş, belgelerde herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini söyledi. Ancak gemi jurnaline, sistemde meydana gelen arıza nedeniyle henüz ulaşılamadığı kaydedildi. Jurnalde acil durum tatbikatları ile personelin görevlerine ilişkin kayıtların bulunması gerektiği belirtildi.

GEMİNİN GEÇMİŞİ DE ARAŞTIRILIYOR

Geminin 30 Nisan 2024’te Akdeniz Tersanesi’nde bakımdan geçirildiğini belirten Mannaş, tespit edilen kırıkla ilgili daha ayrıntılı inceleme yapılacağını söyledi. Bu kapsamda Akdeniz Tersanesi’nde de araştırma yürütüleceği bildirildi.

Öte yandan geminin 2003 yılında yaşadığı kazaya ilişkin farklı dillerde hazırlanan raporların Türkçeye çevrilmesi sürüyor. Geminin bakım ve denetim geçmişi, önceki hasar kayıtları ve sefer izni verilmeden önce uygulanan kriterler de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Polis ayrıca gemiye ilişkin Türk Loydu’ndan bilgi beklerken, teknik inceleme için Türkiye’den bilirkişi heyeti görevlendirilmesi amacıyla da yazışma yapıldığını açıkladı. Geminin kara kutusuna ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

KAYIPLAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla 14 aile yakınının DNA örneğinin alındığı ve örneklerin Türkiye’de incelendiği bildirildi.

Türkiye’den bölgeye gönderilen özel donanımlı “Optimus Prime” gemisinin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği, TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin ise bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

Mahkeme önünde bekleyen bazı kayıp yakınları da zanlıların giriş ve çıkışı sırasında tepki gösterdi. Kayıpların fotoğraflarını taşıyan yakınlar, adalet çağrısında bulundu.

30 AĞUSTOS’TA BATMIŞTI

Girne Limanı ile Mersin’in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Geminin limana geri dönmeye çalıştığı sırada battığı belirtilmişti.

Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunurken, 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında yaklaşık 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemide 14 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 14 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.