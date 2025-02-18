MLS ekibi Los Angeles FC’de (LAFC) forma giyen Giroud, geçtiğimiz yıl AC Milan’dan Amerika’ya transfer olmuştu ve şu anda eşi Jennifer ve dört çocuğuyla birlikte Los Angeles’ta yaşıyor.

Amerikan haber sitesi TMZ’nin haberine göre, Giroud’nun evi bu ayın başlarında hırsızlar tarafından soyuldu. Olay, Giroud’un eşinin 5 Şubat’ta evde kırılmış bir pencereyi fark edip polisi aramasıyla ortaya çıktı.

Polis yetkililerine göre, hırsızlar Giroud’nun evinden 10 erkek saati de dahil olmak üzere toplam 400 bin sterlin değerinde eşyayı çaldı. Ancak, Los Angeles Polis Departmanı şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapmadı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Giroud, yaşadığı bu talihsiz olayın ardından MLS’teki ilk tam sezonuna hazırlık yapmaya devam ediyor. LAFC, Cumartesi günü Minnesota United’ı ağırlayarak yeni sezona başlayacak. Fransız forvet, geçtiğimiz sezon takıma katıldıktan sonra US Open Cup zaferinde önemli bir rol oynadı ve finalde Sporting Kansas City karşısında takımına kupayı kazandıran gollerden birini attı.

Final maçının ardından konuşan Giroud, "Buraya geldiğimde kulüp ve taraftarlar için bir kupa kazanmayı çok istiyordum. Final maçları her zaman zor olur, hangi seviyede olursa olsun. Dünya Kupası da olsa, Leagues Cup da olsa, bir finali kazanmak için her şeyinizi vermeniz gerekir" dedi.

Fransız golcü, maçta attığı golle ilgili olarak da, "Pozisyonumu korudum ve fırsatı bekledim. Mattie [Bogusz] harika bir iş çıkardı ve ben de finalde bir gol daha atabildiğim için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.