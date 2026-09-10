1980’li yıllarda arabesk müziğin öne çıkan kadın sanatçılarından Tüdanya, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 1983 yılında çıkardığı ilk albümünün ardından “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Tüdanya’nın son hali, kendisini İzmir’deki evinde ziyaret eden Murad Salahlı’nın paylaşımıyla ortaya çıktı. TÜDANYA'YI EVİNDE ZİYARET ETTİ Murad Salahlı, Tüdanya’yı İzmir’deki evinde ziyaret etti. Salahlı, sanatçının son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken gırtlak kanseriyle mücadelesine de değindi. Salahlı, Tüdanya’nın yaşadığı zorluklara rağmen umudunu ve üretme isteğini kaybetmediğini belirtti. “HÂLÂ ŞARKI SÖZLERİ YAZIYOR” Paylaşımında Tüdanya’nın müzikten kopmadığını anlatan Salahlı, sanatçının hâlâ şarkı sözleri yazdığını ve yeni eserler üzerinde çalıştığını söyledi. Tüdanya’nın yaşadığı sağlık sorunlarına yaklaşımını da aktaran Salahlı, sanatçının “Allah verdi, Allah aldı” sözleriyle yaşadıklarını karşıladığını belirtti. SESİNİ KAYBETMİŞTİ Tüdanya, uzun süredir gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığı nedeniyle sesini kaybeden sanatçı, son konserini 2018 yılında vermişti. 2020 yılında da kalp krizi geçiren Tüdanya, daha sonraki süreçte gırtlak kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başladı. “ÇOK ÖZLEDİM, HEPSİNİ ÇOK SEVİYORUM” Murad Salahlı’nın ziyaretinde Tüdanya da sevenlerine mesaj gönderdi. Sanatçı, “Çok özledim, hepsini çok seviyorum” diyerek hayranlarına seslendi. YENİ DÜET MÜJDESİ Müzikten kopmayan Tüdanya’nın yakın zamanda sanatçı arkadaşlarıyla düet yapacağı da belirtildi. Düette yer alacak isimlerin ise henüz açıklanmadığı öğrenildi. Tüdanya’nın son görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada sanatçı için çok sayıda geçmiş olsun ve şifa mesajı paylaşıldı.

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