“Görevimiz Tehlike” ve “Top Gun” serileriyle dünya çapında büyük gişe başarılarına imza atan Tom Cruise, bu kez beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Cruise'un başrolünde yer aldığı, “Birdman” ve “The Revenant” gibi filmleriyle tanınan Alejandro González Iñárritu'nun yönettiği Digger, açılış hafta sonunda beklentilerin oldukça altında kaldı.

Variety'nin haberine göre; Kuzey Amerika'da 3 bin 321 sinemada gösterime giren film, ilk hafta sonunda yaklaşık 8 milyon dolar hasılat yaparak gişede ancak beşinci sıraya yerleşti.

DEV BÜTÇELİ FİLMDEN BEKLENMEYEN AÇILIŞ

Variety'nin haberine göre Digger'ın yapım bütçesi 160 ila 180 milyon dolar arasında. Warner Bros., Tom Cruise ve Iñárritu birlikteliğinin açılış hafta sonunda 18-20 milyon dolar seviyesinde bir hasılat getirmesini bekliyordu.

Ancak film bu beklentinin de oldukça altında kaldı. Gişe uzmanlarına göre böylesine yüksek bütçeli bir yapımın maliyetini karşılayabilmesi için açılış hafta sonunda yaklaşık 40 milyon dolar seviyesine ulaşması gerekiyordu.

Üstelik filmin vizyona girmesinden önce gelen olumsuz eleştiriler ve izleyiciler arasındaki düşük beklenti, gişe tahminlerinin de aşağı çekilmesine neden oldu.

DÜNYA GENELİNDE DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Digger'ın düşük performansı Kuzey Amerika ile sınırlı kalmadı. Film, 73 uluslararası pazarda yaklaşık 12 milyon dolar hasılat elde etti.

Böylece yapımın ilk hafta sonundaki dünya genelindeki toplam hasılatı yaklaşık 20 milyon dolar oldu. Tom Cruise'un özellikle uluslararası pazarlardaki güçlü gişe performansı düşünüldüğünde ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

ZARAR 200 MİLYON DOLARA ÇIKABİLİR

Filmin yüksek yapım maliyetine bir de pazarlama giderleri ekleniyor. Warner Bros.'un Digger için yaklaşık 100 milyon dolarlık küresel pazarlama harcaması yaptığı belirtiliyor.

Variety'nin görüştüğü sektör yöneticilerine göre filmin sinemalarda başa baş noktaya gelebilmesi için dünya genelinde yaklaşık 350 milyon dolar hasılat elde etmesi gerekiyor. Warner Bros. ise bu rakamı 300 milyon dolar olarak hesaplıyor.

Mevcut tablo, filmin stüdyo için ciddi bir finansal kayıp yaratabileceğine işaret ediyor. Variety, Digger'ın yalnızca sinema gösterimlerinden 150 ila 200 milyon dolar arasında zarar etme ihtimaline dikkat çekiyor.

ELEŞTİRİLER GİŞEYİ DE VURDU

Digger'ın düşük gişe performansında olumsuz eleştirilerin de etkili olduğu değerlendiriliyor. Film, açılış gecesi izleyicilerinden C+ CinemaScore aldı.

Warner Bros. ise gelen eleştirileri reklam kampanyasının bir parçası haline getirmeye çalıştı. Filmin tanıtımlarında izleyicilere “Kendiniz karar verin” mesajı verildi.

Ancak bu strateji filmin gişe performansını yükseltmeye yetmedi.

“VERITY” ZİRVEYİ KAPTI

Tom Cruise'un Digger'ı gişede bekleneni veremezken, Anne Hathaway ve Dakota Johnson'ın başrollerini paylaştığı Verity haftanın zirvesine yerleşti.

Amazon MGM yapımı film, Kuzey Amerika'da 32,6 milyon dolarlık açılış yaptı. Uluslararası pazardan elde ettiği 30 milyon dolarla birlikte dünya genelinde toplam 62,5 milyon dolara ulaştı.

Yaklaşık 40 milyon dolara mal olan Verity'nin, 160-180 milyon dolar bütçeli Digger'ı gişede açık ara geride bırakması dikkat çekti.