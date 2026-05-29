Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde otoyol gişelerinde yaşandı. Mustafa Şenol yönetimindeki 17 AD 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Şenol ile araçta bulunan eşi Sevim Şenol ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevim Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Mustafa Şenol’un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

