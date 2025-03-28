Gazeteci Fatih Altaylı, Kanada’da protesto için sokağa çıkan bir Türk öğrencinin pasaportunun Türkiye Büyükelçiliği tarafından “Eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu’ndan al” denilerek iptal edildiğini anlattı. Altaylı, “Gösteri Türk Büyükelçiliği’nin önünde olmuş. Büyükelçilikten gösteriye katılanları kameraya alıp filme çekmişler.
Daha sonra oradaki çocuklardan birisine telefon açmışlar ve çağırmışlar. Pasaportuna el koymuşlar. Başkalarını da arayıp çağırmışlar ama çocuklar telefonu kapatmış” dedi.