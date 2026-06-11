Gitmek bir zor, kalmak mı? Kılıçdaroğlu ve ekibi yeni ihraçlar için her şeyi yapacaklar. Olağanüstü kurultaya gitmemek için de her şeyi zaten yapıyorlar. Şimdi yarına dikkat kesilmek gerekiyor. Yeni milletvekili ihraç listesi, Özgür Özel ve onun yol arkadaşları için ilk kez belediye başkanlarının, kimi belediye başkanlarının da İmamoğlu ve Özgür Özel’e yakın diye ihraç edileceğine dair bir iddia sürekli seslendiriliyor. Yarına bu bağlamda dikkat etmek gerekiyor. İhraçlar artarak devam edecek. Peki seçilmiş CHP yönetimi, Özgür Özel ve arkadaşları ne yapacak?

'20 TEMMUZ'DA ADLİ TATİL BAŞLIYOR'

Yargıtay’a itirazın sonucu bekleniyor. Bu sonuç ne zaman çıkar? Önümüzde adli tatil var, yargının alacağı pozisyonu da aşağı yukarı bu meselede siz de tahmin ediyorsunuzdur. Türkiye gerçekliği bu. Adli tatilin başlangıcı 20 Temmuz. 20 Temmuz’da adli tatil başlıyor ya karar çıkmazsa? Mesele ortada kalacak. Yargıtay’ın bunu karara bağlaması gerekiyor. O zaman karar, 1 Eylül sonrasına, sonbahara doğru o döneme kalacak ve bu yargı düzenini tekrar hatırlatmak isterim nasıl bir karar çıkacağına dair bir tahmininiz var değil mi? Yargı düzeni malumunuz.

'GERİYE AYRILIK SEÇENEĞİ KALIYOR'

Peki Özgür Özel ve arkadaşlarının aynı zamanda tedbir kararının kaldırılması için de çabası var. Mahkemenin koyduğu tedbir kararı kaldırılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal yapısı içerisinde seçilmiş olmalarına rağmen Özgür Özel ve arkadaşlarının pek yapacağı geriye bir şey kalmıyor. İçerideki tüm yolların tüketilmesi anlamına geliyor ve ardından eğer Cumhuriyet Halk Partisi’nde kalınamaz, yargı da zaten o kararları verirse, geriye ayrılık seçeneği kalıyor.

'PARTİ İSMİNDE CHP GEÇECEK' İDDİASI

İstifa süreci Özgür Özel ile birlikte belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe şu anda başkanlar il ve ilçe yönetimleri tek tek ayrılacak ve Özgür Özel ile kader birliği yapmaya devam edecek. Sonraki seçenek yol haritası ya mevcut partilerden biri ki seslendirildi. Birileri ‘Genç Parti’ dedi. Birileri ‘Demokrat Parti’, birileri ‘DSP’ dedi. Yandaş kalemlere bakacak olursanız, Ankara’da Çankaya’da Mustafa Kemal Caddesi'nde bir parti hazırlığı var. Özgür Özel ve arkadaşları için partinin isminde de Cumhuriyet Halk Partisi ifadeleri bir şekilde geçecek 'Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi' gibi iddialar seslendiriliyor. İddia olduğunu unutmayalım kesinleşmiş değil. Kesinleşen süreç ise şu anlattığım şekliyle bu şekilde karşımızdaydı.

'BU KARAR ÇOK ÖNEMLİ'

Kader, hayat, siyasete müdahale. İktidar ve yargı üyeliği. Gitmek mi zor, kalmak mı? Bu karar; Türkiye için, hepimiz için, çocuklarımızın geleceği, demokrasimiz, adalet, özgürlük ve laiklik için o kadar önemli ki gerçekten çok ama çok önemli.