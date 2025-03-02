Yeni düzenlemeye göre, belirli plaj bölümlerinde çıplaklık zorunlu hale gelirken, bu alanlarda kıyafetle dolaşmak tamamen yasaklanacak.

Rostock plajlarındaki güvenlik görevlileri, artık çıplaklara özel alanlarda kıyafetli kişilerin bulunmasını engelleme yetkisine sahip olacak. Yetkililer, bu kararın alınmasında çıplaklar kampına katılanlar ile giyinik ziyaretçiler arasında yaşanan tartışmaların etkili olduğunu belirtti.

Şehir yönetimi tarafından hazırlanan kurallar rehberinde, "Çıplaklar plajlarında giyinik şekilde denize girmek veya güneşlenmek yasaktır" ifadesi yer aldı. 15 kilometrelik sahil hattına sahip Rostock'ta plajlar, yalnızca çıplaklara özel, karma ve sadece giyiniklere ayrılmış alanlar olarak düzenlenmiş durumda.

Almanya'da natürizm geleneği uzun yıllardır yaygın olsa da, yetkililer genç nesiller arasında bu kültüre ilginin azaldığını gözlemliyor. Bu nedenle şehir yönetimi çıplak plajların sayısını 37'den 27'ye düşürme kararı aldı.