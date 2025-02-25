Giysilerdeki yağ lekeleri, çoğu zaman can sıkıcı olabilir, ancak endişelenmeyin! 3 dakikada uygulayabileceğiniz basit bir yöntemle, kıyafetlerinizdeki yağ lekelerinden kolayca kurtulabilirsiniz.

Fazla yağı çıkarmak için bir kağıt havlu alıp lekenin üzerine olabildiğince bastırmamız gerekiyor. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, bu noktada o bölgeyi kesinlikle ovalamamalıyız! Yağın kumaşa yayılmaması çok önemli; aksi takdirde lekelerin çıkarılması daha da zorlaşır. Ardından mısır nişastası kullanacağız.

Yağ lekesi nasıl temizlenir?

Tek yapmamız gereken, yağ lekesinin üzerine cömertçe bir tabaka mısır nişastası serpmek. Mısır nişastasının lekeyi tamamen kaplaması gerekiyor. Ardından, bu malzemenin etkisini göstermesi için yaklaşık 3 dakika kadar beklemeliyiz.

Mısır nişastası, kumaştan yağı oldukça etkili bir şekilde emecektir ve kıyafetler özellikle bir yıkamadan sonra, adeta yeni gibi görünecek...