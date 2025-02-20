Yakalanmasının ardından, gizemli siyah noktanın ne olabileceğine dair birçok söylenti dolaşmaya başladı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, bu noktanın aslında yukarıdan bakıldığında Vostok Adası olduğu ortaya çıktı.

Vostok Adası, diğer adıyla Staver Adası, Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alan ve Kiribati Cumhuriyeti'ne bağlı Line Adaları'nın bir parçası olan ıssız bir mercan adasıdır.

Uzunluğu 1,5 kilometredir.

Üçgen bir görünüme sahiptir

Deniz seviyesinden 5 metreye kadar yükselir

Adanın ortası Pisonia cinsi ağaçlarla kaplıdır.

Vostok Adası, 1820 yılında Rus kaşif Fabian Gottlieb tarafından keşfedildi

Vostok Adası, kızıl ayaklı gannet (Sula sula), küçük fregat kuşu (Fregata minor), büyük fregat kuşu (F. ariel), Anous minutus ve beyaz sumru (Gygis alba) gibi deniz kuşu kolonilerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Vostok Adası Yaban Hayatı Koruma Alanı" olarak korunmaktadır. Bu adadaki kuş türleri, adanın ekosisteminin korunmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Vostok Adası, 1820 yılında Rus kaşif Fabian Gottlieb von Bellingshausen tarafından keşfedildi ve gemisinin adıyla anılarak Vostok (Rusça'da "Doğu" anlamına gelir) adı verildi.

Vostok Adası Hakkında Teoriler 2021 yılında Google Haritalar'da görülen ünlü gizemli kara nokta, internet kullanıcıları arasında çeşitli teorilere yol açtı. Bazılarına göre, bu nokta gezegenin altında derin bir çukuru işaret ederken, diğerleri ise bunun çok gizli bir askeri üs olabileceğini öne sürdü.