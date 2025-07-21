Bir döneme damgasını vuran 'Var mısın Yok musun' yarışmasında aşık olup evlenen Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun 2018 yılında Lila ismini verdikleri bir kızı olmuştu.

Mutlu evlilikleri devem eden çift önceki gün Nişantaşı'ndaydı. İki ayda 9 kilo verdiğini söyleyen Gizem Hatipoğlu, "Yeme düzenine dikkat ettim. Sporumu yaptım. Gece atışmalarımı bıraktım. Porsiyonlara dikkat ediyorum" dedi.

Zayıflama iğnesi için Hatipoğlu, "Etrafımda duyduklarım var ama benim tercihim olmaz" diye konuştu.

Hakan Hatipoğlu da ikinci çocuk istediklerini ancak ekonomik koşulların bu isteği zorlaştırdığını ifade etti. Hatipoğlu "İkinci çocuk tabii ki isteriz ama günümüz şartlarında maddi olarak çok kolay değil," dedi.