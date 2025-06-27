2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, geçen aylarda hamile olduğunu paylaşmıştı.

"Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak" diyen Karaca anne oldu.

Karaca, önceki gün sabaha karşı 04.00 sıralarında doğum yaptı. Karaca ve Ekmekçi çifti normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Leyla Yaz adını verdi.

Taze anne Karaca, dört gözle beklediği bebeğine kavuştuğu anlara ait bir kareyi ise sosyal medya hesabında yayınladı.

Bebeğinin cinsiyetini yakın zamana kadar açıklamayan Gizem Karaca'ya geçen ay sonu arkadaşları "Bebeğe merhaba partisi" düzenlemişti.

ORGANİK HAYAT

Öte yandan uzun süre önce tasını tarağını toplayıp İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, burada organik bir hayata geçiş yapmıştı.

İzmir'de büyük bir evi ve bahçesi bulunan Karaca, köy hayatını iyice benimsemişti. Kendi ekip biçen, doğal ürünlerle hayatını sürdüren Karaca, kızı Yaz'ı da buradaki doğal ortamda büyütecek.

32 yaşındaki Karaca, ilk kez annelik duygusu yaşadı.