En son 'Safir' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu Gizem Karaca, 2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturduktan sonra İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti.
Eşiyle Urla'da sakin bir hayat süren 32 yaşındaki Karaca, dün gece ilk bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.
Çift kızlarına Leyla Yaz adını verdi.
Bebeğinin cinsiyetini yakın zamana kadar açıklamayan Gizem Karaca'ya geçen ay sonu arkadaşları "bebeğe merhaba partisi" düzenlemişti.
Karaca "Kahvaltı için buluşuyoruz sandım balonlarla karşıladılar, hatta ilk girişim 'kim burayı böyle süsledi bu saatte' diye. Baktım banaymış" demişti.