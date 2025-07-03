İlk olarak Salı günü Şili’deki Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas) teleskobu tarafından tespit edilen ve başlangıçta A11pl3Z adı verilen obje, daha sonra 3I/Atlas olarak adlandırıldı. NASA, çeşitli teleskoplardan elde edilen verilerin incelenmesiyle gözlemlerin 14 Haziran’a kadar geri çekildiğini belirtti ve cismin rotası hesaplanmaya başlandı.

SANİYEDE 60 KİLOMETRE HİZLA İLERLİYOR

Şu anda güneşten yaklaşık 416 milyon mil uzaklıkta olan ve Yay Takımyıldızı yönünden gelen obje, güneşe göre saniyede 60 kilometre hızla ilerliyor. Yüksek derecede eksantrik ve hiperbolik bir yörünge izleyen bu cisim, bu özellikleriyle yıldızlararası bir ziyaretçi olabileceğini düşündürüyor.

Central Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, bunun güneş sistemimiz dışında keşfedilen üçüncü yıldızlararası cisim olabileceğini belirterek, bu tür yıldızlararası yolcuların galaksimizde oldukça yaygın olduğuna dair kanıtları güçlendirdiğini ifade etti.

Minor Planet Center, cismin doğası hakkında ilk başta net bilgi olmadığını ancak hafif bir kuyruklu yıldız aktivitesi gösterdiğini, küçük bir koma ve kısa bir kuyruk tespit edildiğini açıkladı. Bu nedenle cisme ek olarak C/2025 N1 ismi de verildi.

GÜNEŞE EN YAKIN KONUMA 30 EKİM'DE ULAŞACAK

Bazı uzmanlar, cismin 20 kilometre çapında olabileceğini belirtse de NASA, bu cismin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve en az 1,6 astronomik birim (yaklaşık 150 milyon mil) uzaklıkta kalacağını duyurdu.

NASA, cismin güneşe en yakın konumuna 30 Ekim civarında ulaşacağını ve Mars yörüngesine yakın bir mesafeden geçeceğini açıkladı. Ardından, bu kuyruklu yıldızın güneş sistemimizi terk ederek tekrar kozmosa döneceği belirtiliyor.

Dr. Norris, cismin güneşe yaklaştıkça parlaklığının artmasının beklendiğini ve özellikle kuyruklu yıldız olduğu teyit edilirse amatör astronomlar tarafından kolayca gözlemlenebileceğini söyledi. Royal Observatory Greenwich’ten Jake Foster ise cismin çıplak gözle görülmesinin beklenmediğini ancak 2025 sonu ve 2026 başlarında amatör teleskoplarla izlenebileceğini ifade etti.