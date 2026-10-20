Meksika'nın Puebla eyaletindeki Teteles de Ávila Castillo bölgesinde yürütülen araştırmalar, eski uygarlıkların gökyüzünü gözlemleme konusunda gelişmiş bilgilere sahip olduğunu gösterdi. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), yapının Maya uygarlığının yaşadığı bölgenin dışında tespit edilen bu türdeki ilk Güneş gözlemevi olduğunu açıkladı.

2 BİN 500 YIL ÖNCE GÜNEŞİ TAKİP EDİYORLARDI

Tetelihtic adıyla bilinen antik yerleşimdeki kompleksin, MÖ 1000 ile 600 yılları arasında inşa edildiği değerlendiriliyor. Araştırmacılar, yapıların konumlarını ve Güneş'in doğuş yönünü inceleyerek alanın astronomik amaçlarla kullanıldığını belirledi.

Kompleks, dikdörtgene yakın bir avlu ile doğu ve batı yönlerinde bulunan iki büyük yapıdan oluşuyor. Doğudaki platform yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeyken, batıdaki yapı 46'ya 27 metre ölçülerinde. Batı bölümünün gözlem noktası olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Yapıların yerleşimi sayesinde Güneş'in yıl boyunca ufukta doğduğu noktaların değişimi takip edilebiliyordu. Böylece antik topluluklar, mevsimsel geçişleri belirleyebiliyordu.

EKİM AYINDA HASAT ZAMANINI BELİRLİYORLARDI

Araştırmanın başındaki arkeolog Alberto Diez Barroso Repizo, gözlemevinin yalnızca gökyüzünü izlemek için değil, tarımsal faaliyetleri düzenlemek amacıyla da kullanıldığını belirtti.

Bulgulara göre yapı, antik Mezoamerika takviminde şubat ayındaki yıl başlangıcının ve ekim ayındaki hasat döneminin belirlenmesine yardımcı oluyordu. Ayrıca Güneş'in gündönümü ve ekinoks tarihlerindeki hareketleri de gözlemlenebiliyordu.

Araştırmacılar, kompleksin Guatemala'daki ünlü Uaxactún Güneş gözlemeviyle benzer mimari özellikler taşıdığını tespit etti. Bu benzerlik, astronomi bilgisinin Maya bölgesinin ötesindeki toplumlar arasında da kullanıldığını ortaya koyuyor.

Keşfin, bölgedeki eski topluluklarla Maya ve Huastek kültürleri arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.