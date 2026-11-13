Rusya'da yeni bir salgın ihtimali endişeye neden oldu. Vietnam'ın turistik kenti Nha Trang'a giden bazı Rus tatilcilerin, henüz tanımlanamayan bir virüs nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığı öne sürüldü. İddiaların ardından sağlık yetkililerinin vakaların kaynağını belirlemek amacıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

YÜKSEK ATEŞ VE HAFTALARCA SÜREN ÖKSÜRÜK

Hastalığa yakalandığı belirtilen kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve burun akıntısı görüldüğü aktarıldı. Daily Star'ın haberine göre en dikkat çeken belirtilerden birinin ise haftalar boyunca devam edebilen ağır öksürük olduğu ifade edildi.

DOKTORLAR HASTALIĞI TANIMLAMAKTA ZORLANIYOR

Vietnam'daki doktorlar, hastalarda görülen rahatsızlığın kaynağına ilişkin henüz kesin bir teşhis koyamadı. Bazı hastaların günlük yaşamlarını sürdüremeyecek kadar ağırlaştığı ve yatağa bağımlı kaldığı belirtildi.

Doktorların hastalığı şimdilik belirsiz bir ifadeyle "yaygın bir grip virüsü" olarak tanımladığı aktarıldı.

VEBA İDDİALARININ ARDINDAN YENİ ENDİŞE

Rusya'daki son gelişme, ülkede yaklaşık beş hafta önce gündeme gelen başka bir sağlık endişesini de hatırlattı. Irkutsk'taki bir veba araştırma enstitüsünde görev yapan laboratuvar çalışanının ani ölümünün ardından olası salgına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Yetkililerin konuyla ilgili yeterli açıklama yapmaması halkta endişe yaratmıştı.

Vietnam'daki tatilcilerin hastalanmasıyla gündeme gelen yeni virüs iddiası, Rusya'da salgın endişelerini yeniden artırdı.