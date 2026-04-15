Afrika ülkesi Burundi’de ortaya çıkan gizemli bir hastalık, yetkilileri alarma geçirdi. İlk belirlemelere göre en az 35 kişi hastalanırken, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vakaların, ülkenin kuzeyindeki Mpanda bölgesinde aynı hane ve yakın temaslı kişiler arasında görüldüğü belirtiliyor. Yetkililer, hastalığın yayılma riskine karşı bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve yerel sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk testlerde, Ebola, Sarı Humma ve benzeri yüksek riskli hastalıkların elendiği açıklandı. Ancak hastalığın kesin nedeni henüz belirlenebilmiş değil.

Hastalarda görülen belirtiler arasında ateş, kusma, ishal, idrarda kan, halsizlik ve karın ağrısı yer alıyor. Bazı ağır vakalarda ise sarılık ve kansızlık gibi daha ciddi semptomların ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Uzman ekipler, hastalığın yeni bir patojen mi yoksa bilinen bir hastalığın farklı bir türü mü olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Numuneler detaylı analiz için laboratuvarlara gönderilirken, olası yayılım riskine karşı önlemler artırılmış durumda.

Yetkililer, şu ana kadar vakaların sınırlı bir bölgede görülmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.