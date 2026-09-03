İspanya'nın Villena kentinde bulunan MUVI Müzesi’nde, tarihin gelmiş geçmiş en ilginç soygunlarından biri gerçekleşti. Sabaha karşı 05.16’da bir spor merkezinde dikkatleri dağıtmak için çaldırılan sahte alarm taktiği ile müzedeki Bronz Çağı’na ait değerli Villena Hazinesi soyuldu. Soygunda 3 bin yıllık ve 10 kilograma yakın altını dakikalar içinde çalan hırsızların tarihi bilmemesi müzede büyük bir mucize yarattı. Hırsızlar, ışıltılı altın kapların ve süs eşyalarının peşine düşerken, tüm koleksiyonun bilimsel açıdan en değerli eşyasını müzede bırakıp kaçtı.

MÜZEDEKİ EN DEĞERLİ EŞYAYI ALMADAN KAÇTILAR

Hırsızların soygunda almadan kaçtığı eşya aslında aslında dünya dışı bir kökene sahip. Bilim insanlarının 2023 yılında tamamladığı analizler, bu takının eritilmiş demirden değil, binlerce yıl önce Dünya'ya düşen bir meteorit demirinden işlendiğini ortaya koymuştu. İber Yarımadası’ndaki en eski uzay kaynaklı demir nesne olma özelliğini taşıyan bu bilezik, hırsızların sadece altının maddi değerine odaklanması sayesinde imha edilmekten son anda kurtuldu. Ne var ki hırsızlar, aynı meteorit demirinden yapılan ve üzeri altın süslemelerle kaplı olan yarım küre şeklindeki ikinci nadide parçayı çaldı.

“HURDADAN AYIRT ETMEK İMKANSIZ”

Eserlerin tanımsız hale getirilip altınının eritilmesinden korkan Araştırma uzmanı Profesör Ignacio Montero, uzay demirinden yapılan kayıp parçanın üzerindeki altınlar söküldükten sonra bir kenara atılması konusunda endişeli. Çünkü paslanmış meteorit demirini hurda bir metalden ayırt etmek imkansız.