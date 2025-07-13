İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mezuniyet töreninde ilginç anlar yaşandı.
Geçtiğimiz gün Taşkışla Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşma yaptığı sırada öğrenciler sırtını dönerek protesto etti.
Ayrıca öğrenciler “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!” sloganları attı.
TRİBÜNDEKİ GİZEMLİ KADIN
Tribünde oturan bir kadın ise önce Eski Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı.
Çağrı yanıtsız kalınca bu kez mesaj attı.
BİNALİ YILDIRIM'A MESAJ: 'VİDEOYA ALDIM BEN'
Kimliği belirsiz kadının Yıldırım'a hitaben yazdığı mesajda, "Bugün İTÜ'de kep atma töreni vardı. Orada büyük protesto edildi Rektörümüz ve Cumhurbaşkanımız, onun için aradım. Videoya aldım ben" ifadelerini kullandığı görüldü.
Kadının o anları tribünde oturan başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.