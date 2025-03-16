Antalya’nın Manavgat ilçesinde, otellerde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan İsmail Pul, evinin balkonunda cansız bedeniyle bulundu.
Gizemli Kayıp, Korkunç Sonla Bitti!
Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak günlerdir kendisine ulaşamadıklarını bildirmesi üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.
Kapı Açılmayınca Ekipler Balkona Çıktı
Adrese gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla balkona ulaştı. Balkon kapısından içeriye bakan ekipler, İsmail Pul’un hareketsiz yatan bedenini gördü.
Çürümeye Başlamış Bedeni Şok Etkisi Yarattı
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Pul’un hayatını kaybettiğini belirledi. Balkonda uzun süredir olduğu tahmin edilen ve çürümeye yüz tutmuş ceset nedeniyle inceleme yapmakta zorlanan ekipler, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.
Cenaze, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin raporlarının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
“Bunalımdaydı” İddiası!
Olay yerine gelen bir arkadaşı, otellerde fotoğrafçılık yapan İsmail Pul’un son dönemde içine kapandığını ve eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiğini iddia etti. Yakınlarının ifadesine göre Pul, son 10 gündür telefonlarına yanıt vermiyordu.