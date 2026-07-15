Kazılar, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Vefa Mahmudova başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Uzmanlar, taş kürenin şimdiye kadar Güney Kafkasya'da bulunan örneklerle hiçbir doğrudan benzerlik taşımadığını ve bu nedenle bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

NASIL KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

Araştırmacılar, taş kürenin en dikkat çekici özelliğinin neredeyse kusursuz küresel formu olduğunu belirtiyor. Eserin üzerinde ip geçirmek için açılmış bir delik, darbe izi ya da kullanım amacını gösterecek herhangi bir işaret bulunmuyor. Bu durum, taş kürenin hangi amaçla üretildiği sorusunu daha da gizemli hale getiriyor.

Bilim insanları, kürenin törensel bir obje olarak kullanılmış olabileceği ya da standart bir ağırlık ölçüsü işlevi görmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak şu ana kadar bu görüşleri doğrulayacak kesin bir kanıt elde edilemedi. Kürenin üretim tekniği ve kullanım amacını belirlemek için ayrıntılı laboratuvar analizleri planlanıyor.

AYNI ALANDA ORTA ÇAĞ'A AİT SU HATTI DA BULUNDU

Paşa Tepe'deki kazılar sırasında taş kürenin yanı sıra Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen seramik su borularına da ulaşıldı. Arkeologlar, bu boruların geçmişte su taşıma veya drenaj sistemi olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Bölgede devam eden çalışmaların, Güney Kafkasya'nın tarih öncesi yerleşimleri ve kültürel bağlantıları hakkında yeni bilgiler sunması bekleniyor.