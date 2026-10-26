Dijon kentinin yaklaşık 20 kilometre batısındaki Mesmont kasabasında, Montagne de Saint-Laurent tepesinde yürütülen çalışmalar, bölgenin erken Orta Çağ'da önemli bir yönetim merkezi olabileceğini ortaya koydu. Kazılarda büyük taş yapılar, erken Hristiyanlık dönemine ait bir kilise ve dönemin seçkin aileleriyle ilişkilendirilen çeşitli buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

1500 YIL ÖNCE YERDEN ISITMA SİSTEMİ KULLANILMIŞ

2019 yılından bu yana sürdürülen kazılarda, kilisenin yakınında yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde taş bir yapı tespit edildi. Kalın duvarları ve sağlam mimarisi, binanın iki katlı olabileceğini düşündürüyor. Kilisenin güneyinde ise uzunluğu 20 metreyi aşan başka bir yapının kalıntıları bulundu.

Araştırmacılar, binalarda Roma döneminde kullanılan hipokaust adı verilen yerden ısıtma sistemine ait izler belirledi. Taş sütunlar, seramik borular ve yükseltilmiş döşemeler, sıcak havanın zemin altında dolaştırılarak odaların ısıtıldığını gösteriyor.

İnşası ve kullanımı oldukça maliyetli olan bu sistemin varlığı, yapıların dönemin varlıklı ve siyasi açıdan güçlü ailelerine ait olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bölgede bulunan silahlar ve giysi aksesuarları da yüksek sosyal statüye sahip kişilerin burada yaşamış olabileceğini destekliyor.

KİLİSEDE 500'DEN FAZLA CAM PARÇASI BULUNDU

Kazılarda geçmişi 5. yüzyıla kadar uzanabileceği düşünülen erken Hristiyanlık dönemine ait bir kilise de incelendi. Yaklaşık 27,5 metre uzunluğundaki yapıda, 500'den fazla cam parçası ortaya çıkarıldı. Bunların bir bölümünün pencere camlarına ait olduğu değerlendiriliyor.

Kilisenin büyük konutlarla aynı alanda bulunması, dönemin dini kurumları ile yerel yöneticileri arasındaki ilişkiye işaret ediyor. Seramik buluntular ve radyokarbon analizleri, yerleşimin 5. yüzyıldan 8. yüzyılın başlarına kadar kullanıldığını gösteriyor.

Arkeologlar, yapı kompleksinin gerçekten bir saray olup olmadığını belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Keşif, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Roma mimarisinin ve teknolojisinin Avrupa'da nasıl kullanılmaya devam ettiğine ilişkin önemli bilgiler sunuyor.