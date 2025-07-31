Avustralya'nın kuzeyindeki yüksek rakımlı ormanlarda, şimdiye kadar kayıtlara geçmemiş devasa bir sopa böceği (çubuk böceği) türü keşfedildi. Yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki ve ağırlığı bir golf topuna (yaklaşık 45 gram) yaklaşan bu yeni tür, ülkenin en ağır böceği unvanını elinde bulundurabilir.

Yeni keşfedilen türe Acrophylla alta adı verildi. Bilimsel bulgular, hakemli bilim dergisi Zootaxa'da yayımlandı. Çıtanak, Queensland eyaletinin kuzeyinde yer alan Atherton Tablelands bölgesindeki Millaa Millaa ile Mount Hypipamee arasında tespit edildi. Keşif, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sayesinde başladı.

İLK GÖRDÜĞÜ ANDA YENİ TÜR OLDUĞUNU ANLADI

Araştırmacılar Prof. Angus Emmott ve Ross Coupland, uzun süren gece aramalarının ardından dişi bireye ulaştı. Böcek o kadar yüksekteydi ki, onu aşağı indirebilmek için uzun bir çubuk kullanmak zorunda kaldılar. Coupland, çıtanakla ilk göz göze geldiği anda bunun yeni bir tür olduğunu anladığını söyledi.

Araştırmacılar, dişi çıtanağı Emmott’un evine götürerek özel bir kafeste besledi ve yumurtalarını topladı. Emmott, “Çubuk böcekleri yumurtaları türler arası ayırt edici özellikler taşır. Her türün yumurtası farklıdır” dedi. Yumurtaların incelenmesiyle yeni türün varlığı doğrulandı.

YÜKSEK AĞAÇ TEPELERİNDE YAŞIYORLAR

Emmott, türün daha önce keşfedilmemiş olmasını yaşadığı ortamın ulaşılmazlığına bağladı. Emmott, “Yüksek ağaç tepelerinde yaşıyorlar. Bir kasırga ya da kuş tarafından yere düşürülmedikçe onları görmek çok zor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca soğuk ve nemli ortamın, böceğin büyük boyutlu olmasına katkı sağlamış olabileceğini belirtti.

Şimdi sıra, erkek bireyleri tespit etmekte. Ancak bu, hem fiziksel farklılıklar hem de görsel benzerliklerin eksikliği nedeniyle oldukça zor. Erkeklerin, aynı türe ait olsalar bile farklı tür ya da cinse ait sanıldığı örnekler mevcut. Emmott, “Ancak çiftleşme sırasında yakalayabilirseniz, yumurtalar sayesinde kesin olarak aynı türe ait olduklarını anlayabilirsiniz” dedi.

'YÜZDE 70'İ HALA TANIMLANAMADI'

Queensland Müzesi’nden entomolog Nicole Gunter ise keşfin Avustralya’daki biyolojik çeşitliliğe dair önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi. Gunter, ülkedeki böcek türlerinin yüzde 70’inin hâlâ tanımlanmadığını ve isimlendirilmediğini belirtti. “Bir türün varlığını bilmeden onu koruyamayız,” diyerek keşfin korunma açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Acrophylla alta şu ana kadar yalnızca Queensland’in nemli tropik bölgelerindeki sınırlı sayıda ormanlık alanda gözlemlendi. Gelecekte yapılacak araştırmalar, bu devasa çubuk böceğiİ türünün yayılımı ve karşılaşabileceği tehditlerle ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir.