Survivor 2025 yarışmasının ardından Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın gizli aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberlerin çıkmasının ardından, Duygu Dianzenza sosyal medyada 8 yıllık eşi Efecan ile yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırmıştı.

Duygu Dianzenza sonrasında da boşanma açıklamasını yapmıştı:

"Efecan Dianzenza ile olan 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi bugün resmi şekilde sonlandırdık. Tekrar ve son kez belirtmek isterim ki bir kızım olduğu için, konuşmak istemiyorum. Desteklerinize minnettarım."

"KABUL ETMİYORUM" DEMİŞTİ...

Yağmur Banda da ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aşk iddialarını her seferinde yalanlayan Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda ikilisigünler sonra yurt dışında eğlenirken görüntülendi.

Yağmur Banda, Instgaram hesabından en son Tayland'dan paylaşımlar yapmıştı.