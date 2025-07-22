1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.

Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti.

Duran ise boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu.

Bunlar sürerken Duran'ın Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile flört ettiği konuşuldu. Ve ikilinin aşkı geçen hafta belgelendi. Arnavutköy'de bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yansıdılar.

"HÂLÂ SOYADIMI TAŞIYOR"

Bu aşkın ortaya çıkışı Güzide Duran'ın hâlâ boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'un tepkisine neden oldu.

Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı sert bir açıklama yaptı:

"Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, geride bıraktığı çocukları bile en hafif tabiriyle ihanettir."

Adnan Aksoy'un "Hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır" sözünün ardından sosyal medya hesaplarından 'Aksoy' soyadını silen Güzide Duran, dün akşam da çocuklarının fotoğrafını paylaştı.

Oğlu Emir ile pozuna "Kalbim, sabır" notunu düşen ünlü manken, ardından takipçileriyle dertleşti.

"İNSAN ANNESİ VEYA BABASINI DEĞİŞTİREMEZ"

Çocukları Selin ve Emir'e duyduğu özlemi dile getire Duran, "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılmayacak problemler yaşamasının yolunu açar" dedi.

Duran, sözlerine "Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin çekişmeli durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu anlayacaktır" diye devam etti.