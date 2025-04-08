15. yüzyıla ait olan ve paha biçilemeyen taçlar, elmaslar, kraliyet yüzükleri, asalar, süslemeler, zincirler ve madalyalar, 1939 tarihinde Nazi’lerden kurtarılmak için Litvanya’daki Vilnius Katedrali’nde saklanmıştı. 90 yıldır bulunamayan hazine, Vilnius Başkatedrali’nin bodrumunda gizli, duvarla çevrili bir boşlukta bulundu.

BİR KRAL, İKİ KRALİÇEYE AİT

1939 tarihli bir gazeteye sarılı bulunan hazine, Litvanya ve Polonya’nın eski yöneticileri Alexander, Elizabeth ve Barbara’nın mezarlarına ait olduğu açıklandı.

Bulunan hazineler şunlar; Litvanya Büyük Dükü ve Polonya Kralı Aleksandr Jagiellonian’ın tacı, Habsburg Hanedanı Elizabeth’in tacı. Kraliçe Barbara Radziwill’in tacı, asa ve güç elması.

Üç yüzük. Altın zincir, madalyon, yüzük, tabut masasının yanı sıra, kraliyet nişanları bulundu. Aziz Kazimier Şapeli'ni süsleyen altı gümüş plakaları ve çok sayıda mücevher parçası, yüzükler, küpeler, haçlar ve birkaç piskoposluk nişanı...