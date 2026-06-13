Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı, New South Wales eyaletine bağlı Bathurst kentindeki ticari bir üretim tesisinde yasa dışı olarak yetiştirilen 100 binden fazla canlı hamam böceğine el konulduğunu açıkladı. 5 Haziran 2026 tarihinde duyurulan operasyon, ülke tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en büyük yasa dışı omurgasız el koyma vakası olarak kayıtlara geçti.

PİYASA DEĞERİ 200 BİN AVUSTRALYA DOLARI

Uzmanlar, tarafından yapılan incelemede söz konusu tesiste ağırlıklı olarak ithalatı, üretimi, satışı ve beslenmesi biyogüvenlik yasaları uyarınca kesinlikle yasak olan "Madagaskar tıslayan hamam böceği" ve "Dubia hamam böceği" türlerinin bulunduğu tespit edildi. El konulan koleksiyonun piyasa değerinin yaklaşık 200 bin Avustralya doları (yaklaşık 142 bin ABD doları) olduğu bildirildi.

SÜRÜNGEN PAZARI İÇİNCANLI YEM ŞÜPHESİ

Çevre denetim ekiplerinin ilk incelemelerine göre, yasa dışı üretimin evcil sürüngen pazarındaki canlı yem talebini karşılamak amacıyla yapıldığı üzerinde duruluyor. Boyları 5 ila 8 santimetreye ulaşabilen Madagaskar tıslayan hamam böceklerinin, yerli türlere kıyasla daha büyük olmaları nedeniyle sürüngen besleyen kişiler tarafından maliyet avantajı gerekçesiyle tercih edildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, yasa dışı üretim ve kayıt dışı satış ağlarının, ülkedeki sağlık ve çevre risklerinin takibini zorlaştırdığına dikkat çekerek hayvan sahiplerine mevzuata uygun yerli cırcır böceği ve odun hamam böceği gibi yasal alternatifleri kullanma çağrısında bulundu.

İTLAF EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

İzolasyon altındaki ekosistemi ve hassas yerli faunası nedeniyle katı biyogüvenlik kuralları uygulayan Avustralya hükümeti, çevre analizinden geçmemiş bu egzotik türlerin kaçma, doğaya salınma ve kontrolsüz üreme riskleri taşıdığını açıkladı. Bu gerekçeyle, ele geçirilen 100 binden fazla hamam böceğinin tamamının sıhhi ve biyogüvenlik önlemleri doğrultusunda itlaf edilmesine karar verildi.

Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ulusal çevre mevzuatı ihlallerine karşı sıfır tolerans gösterileceği, yasaklı materyallerle yakalanan kişilerin ağır para cezaları ve yasal süreçlerle karşı karşıya kalacağı yinelendi. Associated Press (AP) tarafından aktarılan bilgilere göre, operasyonun kamuoyuna duyurulduğu tarih itibarıyla söz konusu üreticiye karşı henüz resmi bir dava açılmadı ancak soruşturma devam ediyor.