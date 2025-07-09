Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 26 Haziran’da orman kampında yaşanan olayda akşam saatlerinde duş alan bir kadın, soyunma kabininin gizlice görüntüsünün kaydedildiğini fark etti.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde pratisyen hekim olarak görev yapan B.A. isimli kadın yaşadığı şok sonrası durumu polise bildirdi.
FOTOĞRAFI ÇEKEN DE MESLEKTAŞI ÇIKTI
Ekol TV'den Aziz Akova’nın özel haberine göre, olay yerinde yapılan incelemeler sonucu şüphelinin İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M. (57) olduğu tespit edildi.
TELEFONUNDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde ise birden fazla uygunsuz fotoğraf bulundu.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.