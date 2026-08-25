İstanbul'da 2019 yılında evlenen T.S. (34) ile G.S. (39), 2023 yılında evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle karşılıklı dava açtı. Satış temsilcisi T.S., psikolojik yıkım yaşadığını ileri sürerek 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat ve nafaka talep etti.

Karşı taraf mağaza müdürü G.S. ise, eşinin evlilik devam ederken cezaevindeki eski eşiyle görüntülü görüştüğünü ve mektuplaştığını öne sürerek 200 bin TL maddi ve manevi tazminat istedi.

"KIZI ADINA PEK BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİYORLARDI"

Tanık P.Y., T.S.'nin eski eşiyle yaptığı görüntülü konuşmalara şahit olduğunu belirtti. P.Y., "Bana kızının babası olduğunu, onun için görüştüklerini söylüyordu ancak kızı adına pek bir görüşme gerçekleştirmiyorlardı" diyerek uyarıda bulunduğunu anlattı.

Mahkeme, T.S.'nin eski eşine yazdığı defterlerin evde bulunması ve samimi konuşmaların tespit edilmesi üzerine T.S.'yi evliliğin bitirilmesinde tam kusurlu buldu.

Mahkeme, T.S.'nin tedbir nafakasını kaldırarak nafaka talebini de reddetti. G.S. lehine ise 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi olmak üzere toplam 200 bin TL tazminata hükmedildi.

G.S.'nin avukatı Özge İrem Aksu, müvekkilinin süreçte psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini belirterek, evde bulunan defterlerin delil olarak sunulduğunu söyledi.