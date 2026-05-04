'Kılıçdaroğlu'nun A takımı ile gizli yemeği' olarak lanse edilen yemeğin özel bir buluşma değil; düğün yemeği olduğu ortaya çıktı. Üstelik iddia edildiği gibi buluşmanın son operasyona konu olan Ataşehir değil; Bahçeköy'de gerçekleştiği öğrenildi.

CHP eski milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'ın oğlu, Aydın Talat Baydar, yurt dışında Ayşenur Coşkun ile evlendi. Çiftin İstanbul Bahçeköy'de düzenlediği nikah yemeğine çok sayıda CHP'li isim katıldı. Yemekte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davetli olarak hazır bulundu.

Dikkat çeken düğün yemeğine 100'ün üzerinde davetlinin katıldığı öğrenildi.

Baba Metin Lütfi Baydar şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak öğretim üyeliği yapıyor.