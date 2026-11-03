Şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı. Şubat ayında gelen evlilik teklifinin ardından nişanlanan çift, şimdi de düğün hazırlıklarını tamamlıyor. İkilinin nikâh tarihi ve törenin yapılacağı mekân belli oldu.

10 YILLIK AŞKTA EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Derya Uluğ ile Asil Gök'ün yaklaşık 10 yıldır devam eden ilişkisi, geçtiğimiz şubat ayında yeni bir aşamaya taşınmıştı. Asil Gök, sevgilisinin doğum gününde romantik bir sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulunmuş, Uluğ da bu teklife “Evet” yanıtını vermişti.

Çift, evlilik teklifinin ardından ailelerinin katıldığı samimi bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.





DÜĞÜN TARİHİNİ SIR GİBİ SAKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde düğün hazırlıklarıyla ilgili soruları yanıtlayan Asil Gök, tarihin belli olduğunu ancak henüz açıklamak istemediğini söylemişti. Gök, “Yakında düğünümüz var. Tarihi belli ama ben şimdi söylemeyeyim, patlamayalım” sözleriyle merakı artırmıştı.

25 KASIM'DA ZİNCİRLİKUYU'DA EVLENİYORLAR

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğün için 25 Kasım tarihini belirlediği öğrenildi. Çiftin Zincirlikuyu'daki bir otelde düzenlenecek törenle dünyaevine gireceği belirtildi.

Nikâh törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları ve birlikte çalıştıkları müzisyen arkadaşlarının da katılması bekleniyor.