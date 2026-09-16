İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının Orta Doğu'da yer alan çeşitli ABD üslerinde yol açtığı geniş yıkım ortaya çıktı

ABD merkezli CBS News'e özel fotoğraflar gönderen isimsiz askerler, parçalanmış uçakları ve yerle bir olmuş binaları gösterdi.

Görüntüler, İran füze ve İHA'larının ABD üslerinde isabet olduğunu bir kere daha doğruladı. Hasarın milyar dolarları aştığı biliniyor.

CBS'e konuşan bir asker, "Bu, kamuoyuna bildirilmeyen, üslerimize verilmiş büyük bir hasardır. Gözümüzü yumup yüzümüzden yumruk yiyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA DOLARLIK HASAR VAR

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde çekilen bir fotoğrafta, dört motorlu bir Boeing E-3 Sentry uçağının arka kısmının doğrudan hedef alındığı görüldü.

Hava istihbaratı toplamak için kritik öneme sahip döner radarı taşıyan uçağın kuyruk kısmının yanmış gövdeden koptuğu göze çarptı. Bu uçağın tanesi yaklaşık 300 milyon dolar ediyor.

Aynı üsten alınan diğer fotoğraflar, yıkımdan sonra içi boşaltılmış bir güçlendirilmiş sığınağın enkazı kameralara yansıdı.

Benzer nitelikteki görüntüler, Kuveyt Şehri'nin kuzeybatısındaki uzak bir çöl bölgesinde bulunan ve ABD Kara Kuvvetleri birlikleri, zırhlı araçlar ile bazı hava araçları için ana toplanma alanı olan Kuveyt'teki Camp Buehring üssünden de kaydedildi.

'DURDURAMIYORUZ'

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği tarafından bu hafta yayımlanan raporda, savaş boyunca yaklaşık 60 hava aracı da dahil olmak üzere 3,7 milyar dolarlık ekipmanın kaybolduğu belirtildi.

Kongre'ye sunulan ilk zorunlu raporda, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM); Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik İran saldırılarının etkili olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Kuveyt'teki Şuaybe Limanı'na 1 Mart'ta düzenlenen ve 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kullandığı ifadelere atıfta bulunan asker, "Bunlar (İHA'lar) aradan sıvışan ufak şeyler değil. Bu üsleri savunmuyoruz, sadece yok edilmelerini izliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.