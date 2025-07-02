Her Sekiz Erkekten Biri: “Bu Bir Aldatmadır”

Dünyanın pek çok yerinde tabu olarak kabul edilmesine rağmen, her gün milyonlarca insanın internetten yetişkin film izlediği biliniyor. Ancak ilişkilerde bu davranışın nasıl algılandığı oldukça farklılık gösteriyor. ABD merkezli Central Florida Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, özellikle genç erkeklerin partnerlerinin kendilerinden gizli yetişkin fillm izlemesine yönelik tutumları mercek altına alındı.

Araştırma sonuçlarına göre her sekiz genç erkekten biri, partnerinin yetişkin filmi izlemesini açıkça “aldatma” olarak değerlendiriyor. Bu oran, çiftler arasındaki güven ve sadakat tanımının bireyden bireye ne denli değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Katılımcıların Yüzde 13’ü: “Kesinlikle Aldatmadır”

İngiliz The Mirror gazetesinin aktardığı araştırma detaylarına göre, genç katılımcıların yüzde 14’ü ise bu konuda ne düşüneceğinden emin değil. Bununla birlikte, araştırmaya katılanların yüzde 13’ü “Yetişkin film seyretmek kesinlikle aldatmadır” diyerek net bir duruş sergiledi.

Bu veriler, dijital çağda ilişkilerin sınırlarının ve sadakat kavramının yeniden şekillendiğini gösteriyor. Özellikle genç bireyler arasında ahlaki normların teknolojiyle nasıl çatıştığını gözlemlemek açısından çalışma dikkat çekici.

Dijital Sadakatin Sınırı Nerede Başlıyor?

Yetişkin film izlemek bireysel bir tercih mi, yoksa çiftler arasındaki sadakati zedeleyen bir unsur mu? Bu sorunun yanıtı, artık daha çok kişisel algıya bağlı. Ancak Central Florida Üniversitesi’nin çalışması, ilişkilerde dijital davranışların öneminin her geçen gün arttığını ve bu konuların açık iletişimle ele alınması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.