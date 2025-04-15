İstanbul'da yaşayan Mesut Kozan ve ailesi Ramazan Bayramı'nı yakın bir yerde geçirmek için Sapanca'ya gitti.

Geceliği 12 bin lira olan bungalov kiralayan aile konakladığı yerde hayatının şokunu yaşadı.

Evdeki jakuzi ve yatak odasındaki ampulün içerisinde 360 derece dönen gizli kamera tespit edildi.

Sakarya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.