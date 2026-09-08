İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir güzellik merkezinde ortaya çıkan gizli kamera skandalına ilişkin soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. Soruşturma kapsamında gizli kamera sistemlerini kurduğu iddia edilen şirketin sahibi, güzellik merkezinin işletmecisi ve görüntüleri sosyal medya platformlarında para karşılığında sattığı öne sürülen kişiler tutuklandı. Dosyaya giren yeni bilgiler, olayın tek bir güzellik merkeziyle sınırlı olmadığını ve çok daha geniş bir görüntü arşivinin oluşturulduğunu ortaya koydu.

MAĞDURUN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Skandal, mağdur kadınlardan K.Ş.’nin ihbarıyla gün yüzüne çıktı. Bir tanıdığının uyarısı üzerine sosyal medya kanalını inceleyen K.Ş., kendisine ait görüntüleri fark ederek durumu polise bildirdi. K.Ş. ifadesinde, söz konusu Telegram kanalında 15 binden fazla video bulunduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ise kanaldaki görüntülerin yalnızca güzellik merkezinde kaydedilenlerden oluşmadığı belirlendi. K.Ş., ev ortamlarında ve farklı mekanlarda kaydedilmiş başka kişilere ait görüntülerin de kanalda yer aldığını ifade etti.

80 BİNLİK ARŞİV VE 20 AYRI KATEGORİ

Yeni Şafak'ın haberine göre görüntüleri Telegram ve X üzerinden para karşılığında sattığı iddiasıyla tutuklanan Abdullah Çatalbaş ise savunmasında, görüntülerin kendisine farklı kişiler tarafından Telegram üzerinden gönderildiğini öne sürdü. Çatalbaş’ın görüntüleri sattığını söylediği Davut Demirci’nin de adının geçtiği bir yazışma soruşturma dosyasına girdi. Yazışmada bir kişinin, “Grubun hepsi Türk içerik. Daha neler var bende oraya atmadığım…” ifadelerini kullandığı görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Araştırma Raporu’nda ise Telegram kanalının reklamında 15 bin değil, 80 bin görüntü bulunduğunun belirtildiği tespit edildi. Aynı reklamda içeriklerin 20 ayrı kategoriye ayrıldığı, bu kategoriler arasında “masaj salonu”, “Otobüs AVM”, “etek altı”, “IPCAM” ve “QR canlı” gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.

KAMERA SİSTEMLERİ FARKLI MEKANLARA KURULMUŞ

Soruşturmanın odağındaki kamera sistemini kurduğu belirtilen şirketin sahibi E.S.C. ise suçlamaları kabul etmedi. E.S.C., 2022 yılında kurduğu şirket aracılığıyla hastane grupları, oteller, askeri birlikler, fabrikalar ve gece kulüpleri gibi farklı alanlara kamera, yangın ve hırsızlık sistemleri hizmeti verdiklerini söyledi. Soruşturma dosyasına giren bulgular, gizli kamera yoluyla elde edildiği değerlendirilen görüntülerin kapsamı ve nerelerde kaydedildiğine ilişkin incelemenin sürdüğünü gösterdi.