ABD ordusu, lazer silahlarını gerçek operasyonlarda kullanmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nda konuşlanan lazer sistemleri, insansız hava araçları (İHA) ve diğer hava tehditlerine karşı devreye sokuldu.

XBOX KONTROLCÜSÜ KULLANILIYOR

Sistemlerin bir kısmının modifiye Xbox tipi oyun kontrolcüleri ile yönetildiği bildirildi. Bu durum ilk bakışta dikkat çekici görünse de, pratik bir tercih olarak öne çıkıyor.

Modern oyun kontrolcüleri, hassas hareket kontrolü, hızlı komut verme ve hedefleme gibi işlemler için tasarlanmış durumda. Ayrıca askeri personelin önemli bir kısmının bu tür cihazların kullanım düzenine zaten aşina olması, yeni bir arayüz geliştirmek yerine mevcut bir sistemin uyarlanmasını daha mantıklı hale getiriyor.

YÜKSEK ENERJİLİ LAZERLER NASIL ÇALIŞIYOR?

Yüksek enerjili lazerler, geleneksel füzelerden veya toplardan farklı bir prensiple çalışıyor. Sistem, elektrik enerjisini kullanarak yüksek yoğunluklu bir lazer ışını üretiyor. Sensörler hedefi tespit edip takip ettikten sonra, lazer ışını hedefin belirli bir noktasına yönlendiriliyor.

Bu noktada lazer, "dwell time" olarak adlandırılan bir süre boyunca aynı noktaya odaklanıyor. Füze gibi bir patlayıcı savaş başlığı taşımıyor; bunun yerine enerjisini doğrudan hedefin yüzeyine aktarıyor. Bu da sensörleri, elektronik sistemleri, yapısal parçaları veya diğer kritik bileşenleri yüksek sıcaklıkla hasara uğratıyor.

Bu çalışma yöntemi, lazerleri özellikle insansız hava araçlarına karşı oldukça etkili hale getiriyor. Hava aracını tamamen parçalamak yerine, sensörlerini veya uçuş için kritik bileşenlerini devre dışı bırakmak çoğu durumda hedefi etkisiz hale getirmek için yeterli oluyor.

ÜRETİM İÇİN BÜYÜK SÖZLEŞME

ABD Kara Kuvvetleri, yeni nesil yüksek enerjili lazer silahlarının üretilmesi için AeroVironment ile yaklaşık 500 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında ABD Ordusu'nun envanterine, 20 kW ile 35 kW+ güç aralığında çalışan LOCUST X3 modüler lazer silahları girecek.

LOCUST'un yanı sıra Lockheed Martin tarafından geliştirilen HELIOS lazer sistemi de ABD Donanması tarafından kullanılıyor.

SAHADAKİ EN BÜYÜK AVANTAJI: MALİYET

Elektrik üretimi, hedef takip sistemleri ve ışın kontrol teknolojilerindeki ilerlemeler, yüksek enerjili lazerlerin daha kompakt ve sahada kullanılabilir hale gelmesini sağladı. ABD'nin bu sistemleri bir yandan operasyonel ortamlarda kullanması, diğer yandan da üretim için büyük sözleşmeler imzalaması, lazerlerin artık sadece geliştirme aşamasında olmadığını gösteriyor.

Ancak lazerlerin sahaya çıkması, füze tabanlı hava savunmasının sona ereceği anlamına gelmiyor. Bunun yerine füzeler, toplar, elektronik harp sistemleri ve yönlendirilmiş enerji silahlarının birlikte kullanıldığı bir savunma mimarisi öne çıkıyor.

Lazerlerin en büyük avantajı ise maliyet. Sadece elektrik kullandıkları için son derece ucuz ve sürdürülebilir sistemler haline geliyorlar. LOCUST X3 örneğinde ateş başına maliyet yaklaşık 3 dolar seviyesinde. Bu da yüzlerce düşman İHA'nın vurulması gereken senaryolarda maliyetleri ciddi şekilde düşürüyor.

Modern savaş doktrinlerinde en güçlü silah değil, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olan silah ön plana çıkıyor. ABD'nin lazer silahlarını sahaya sürmesi de bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olarak görülüyor.