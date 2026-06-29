Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi tarafından yürütülen kazılarda bulunan koleksiyonun, Heliopolis'te bugüne kadar ortaya çıkarılan ilk neredeyse eksiksiz mezar eşyası grubu olduğu belirtildi. Uzmanlar, keşfin antik Mısır'daki cenaze gelenekleri ve günlük yaşam hakkında önemli bilgiler sunacağını ifade ediyor.

ALTIN KÜPELER VE KOZMETİK ESERLER BULUNDU

Kazılarda bakır bir ayna, içinde binlerce yıl öncesine ait göz boyası kalıntıları bulunan kapaklı alabaster kozmetik kapları ve siyah obsidyenden yapılmış nadir bir kozmetik kabı bulundu. Ayrıca açık mavi fayan kaplar, altınla süslü olduğu değerlendirilen böcek figürleri, ördek ve Atef tacı biçimindeki muskalar ile akik olduğu düşünülen yarı değerli taşlar da gün yüzüne çıkarıldı.

Araştırmacılar ayrıca çapları 1,5 ila 2,5 santimetre arasında değişen beş çift küpe ortaya çıkardı. İlk incelemeler, küpelerin altından yapılmış olabileceğini gösteriyor.

DAHA ÖNCE DE ASKERİ BİR GÖREVLİYE AİT MEZAR BULUNMUŞTU

Bu keşif, aynı kazı sezonunda bölgede ortaya çıkarılan diğer bulguları da tamamlıyor. Daha önce kerpiç ve kireç taşından yapılmış mezar yapıları, parçalanmış iki lahit ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir sikke bulunmuştu. Altın yaldızlı insan kalıntılarının ise askeri bir görevliye ait olabileceği düşünülüyor.

Antik dönemde Güneş Tanrısı Ra'nın en önemli ibadet merkezlerinden biri olan Heliopolis, kutsal metinlerde 'On' adıyla da geçiyor. Arkeologlar, bölgede devam eden kazıların antik Mısır'ın dini yaşamı ve gömü geleneklerine ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarmasını bekliyor.