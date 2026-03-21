Geçtiğimiz günlerde tahliye olan ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanan Acar’ın banka hesaplarındaki kısa süreli hareketler ve eşle yapılan mal devri uygulamaları başmüfettiş raporunda ortaya çıktı. Raporu T24’ten Tolga Şardan yazdı.

128 AYRI HESAP

Müfettişler, Acar’ın Vakıfbank’ta 128 ayrı hesabını ortaya çıkardı. Şubat 2025 itibarıyla bu hesaplardaki toplam bakiye yaklaşık 28.5 milyon lira olarak kaydedildi. Acar’ın eski eşi Ç.A’ya ait 53 hesabın da incelendiği raporda, bu hesapların toplam bakiyesinin yaklaşık 16.7 milyon lira olduğu belirtildi.

Müfettişler ayrıca Acar’ın 2019-2024 yılları arasında maaş hesabına giren toplam 276.3 milyon lira ve çıkan 275.8 milyon liralık para hareketlerini de rapora dahil etti.

Acar’ın evinde çıkanlar ve mal varlığı

- 26 kilogram altın

- 1 milyon 320 bin dolar

- 121 bin Euro

- İki yazlık villa

- Altı apartman dairesi

- Üç dükkân

- Fabrika