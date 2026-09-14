Soruşturma dosyasına giren ve kimliği gizlenen şüphelinin ifadesine göre, Emre Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştı.

Bir süre sonra kalacak yer konusunda sorun yaşadığı için Tanış’ın evinde kaldığını belirten şüpheli, bu süreçte ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını ve borçlarını kapatabilmek için kredi çektiğini anlattı.

İddiaya göre şüpheli, daha sonra maddi destek talebiyle Tanış’a başvurdu. Tanış’ın kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığını söyleyen şüpheli, ardından kendisinden para karşılığında kullanılmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini öne sürdü.

Maddi sıkıntıları nedeniyle fotoğrafları gönderdiğini belirten şüpheli, daha sonra Tanış’ın yönlendirmesiyle iki farklı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti.

Şüpheli, bu iki görüşmeden toplam 6 bin TL aldığını ve Tanış’ın, devam etmesi halinde yönlendirdiği müşteriler üzerinden kişi başına komisyon kazanacağını söylediğini iddia etti.

"BAŞKALARINI DA YÖNLENDİRİYORDU"

İfade tutanağında şüpheliye, para karşılığı cinsel ilişkiye giren veya bu kişileri başkalarına yönlendiren başka kişileri tanıyıp tanımadığı da soruldu.

Şüpheli, Tanış’ın hem kendisinin bu süreçte yer aldığını hem de başka kişileri yönlendirdiğini ileri sürdü. Ayrıca Tanış’ın kız arkadaşını da para karşılığı erkeklere yönlendirdiğini iddia etti.

Şüpheli, iki ayrı tarihte Tanış’ın yönlendirmesiyle otele gittiğini ve burada tanımadığı iki erkekle para karşılığı görüştüğünü tekrarladı.

WHATSAPP GRUBU İDDİASI

Dosyadaki ifadede dikkat çeken bir diğer iddia ise organizasyonun WhatsApp üzerinden yürütüldüğü yönünde.

Şüpheli, Tanış’ın üyesi olduğunu öne sürdüğü bir WhatsApp grubunda, kendisi gibi çalıştırılmak istenen genç erkeklerin fotoğraflarının paylaşıldığını iddia etti.

Bu fotoğraflar üzerinden müşterilerin belirlendiğini ve görüşme yapılabilmesi için tarafların telefon numaralarının birbirlerine iletildiğini öne süren şüpheli, sistemin dijital iletişim kanalları üzerinden yürütüldüğünü savundu.

HARÇLIK ADI ALTINDA PARA İDDİASI

Kimliği gizlenen şüpheli, ifadesinde görüştüğü bir iş insanından da maddi destek aldığını belirtti.

Şüpheli, çıplak fotoğraflar karşılığında “harçlık” adı altında yaklaşık 13 bin TL aldığını öne sürdü. Dosyada yer alan WhatsApp yazışmalarıyla ilgili soruları da yanıtlayan şüpheli, kendisine gönderilen paraların görüşmeler ve planlanan buluşmalar kapsamında gönderildiğini iddia etti.

Başka bir erkekle görüşme ayarlaması yönündeki soruya ise böyle bir kişiyi ayarlamadığını, yalnızca bu yönde bir soru sorulduğunu belirtti.

"MADDİ SIKINTI NEDENİYLE YAPTIM"

Şüpheli, ifadesinin çeşitli bölümlerinde para karşılığı cinsel ilişkiye girmesinin temel nedeninin yaşadığı ekonomik sorunlar olduğunu savundu.

Kendisini bu sürece Tanış’ın yönlendirdiğini öne süren şüpheli, bazı kişilerin gençlerin maddi sıkıntılarından faydalanarak onları bu işe teşvik ettiğini iddia etti.

Buna karşın kendisinin başka kişileri para karşılığı cinsel ilişkiye yönlendirmediğini, bu kişiler için yer veya imkan sağlamadığını savundu.