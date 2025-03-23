İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorulan soruların büyük bölümünün gizli tanıklara dayandırılması, gizli tanık kurumunu yeniden gündeme getirdi.

İfade işlemlerinde ‘Meşe’, ‘Ladin’, ‘Çınar’ ve ‘Doğan’ isimli gizli tanıkların ifadeleri İmamoğlu’na yöneltildi.

AKP dönemiyle birlikte hayatımıza giren ‘gizli tanık’lar, Ergenekon ve Poyraz kumpas davalarında birçok ismin hayatının kararmasına neden oldu. Tartışmalı davalarda devreye giren gizli tanıkların anlatımları üzerine mahkemeler insanlara ceza yağdırdı. Özellikle siyasi davaların vazgeçilmez unsurları oldu.

Cihaner’i tutuklattı

Bayram Bozkurt

Gizli tanık Efe, eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt: Erzincan’da dönemin savcısı İlhan Cihaner’in tutuklandığı Ergenekon davasında gizli tanıklık yaptı. Gizli Tanık Koruma Kanunu çerçevesinde estetik operasyon geçirdi, ismini değiştirdi, yeni kimlikle savcı yapıldı.

‘Çok sayıda suç işledim’

Osman Yıldırım

Gizli tanık 9, Osman Yıldırım: Birinci Ergenekon davasının hem sanığı hem de gizli tanığı, Şike davasının da gizli tanığı. Kendi ifadesiyle, 1974’ten beri İstanbul’da yüz kızartıcı suç haricinde bir çok suç işlediğini belirtti.

PKK’nın ikinci adamıydı

Şemdin Sakık

Gizli tanık Deniz, Şemdin Sakık: Bir dönem terör örgütü PKK’nın iki numaralı ismiydi. PKK’nın dağ kadrosundaydı... 33 askeri şehit etti... Teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda eski Genelkurmay Başkanı ve çok sayıda general ‘terörist’ olarak yargılandı.