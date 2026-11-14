İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı İBB davasının 109’uncu günü mahkeme tartışmalı bir karara imza attı. Mahkeme, ifadeleriyle iddianamenin temelini oluşturan 21 gizli tanıktan şimdiye kadar sadece 4’ünü duruşmaya çağırdı. Mahkemeye uzaktan bağlanan gizli tanık “Gürgen” savcılıkta kesin dille anlattığı iddialar için mahkemede “Şahit olduğum ya da bizzat gördüğüm bir durum yok, konuşulanlar öyleydi, hatırlamıyorum” dedi.

SADECE İKİSİ GELDİ

Diğer gizli tanık “Zeytin”, tutuklamalara gerekçe yapılan suçlamaları için “İsmini piyasada duydum, tahmin ettim, arada bağ kurdum” dedi; suçladığı Fatih Keleş, Resul Emrah Şahan, Gürkan Akgün ve soyadını bile yanlış yazdığı Ramazan Gülten’i hiç tanımadığını itiraf etti... Mahkemeye çağrılan ‘İlke’ ve ‘Martı’ adlı gizli tanıklar ise duruşmaya gelmedi. Hatta mahkeme heyeti gizli tanıkların getirilmesi için müzekkere çıkarılmasını da istedi.

DİĞERLERİ NEREDE?

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatı Nergiz İnce, dosyada 21 gizli tanık olduğunu, 15’inin iddianamede yer aldığını, 4’ünün dinlenmesine karar verildiğini ve yalnızca 2’sinin dinlendiğini belirtti ve “Diğerleri nerede?” diye sordu. Ancak mahkeme tahliye taleplerinin görüşüldüğü 109’uncu günde, gizli tanıklardan 19’unun dinlenilmesinden vazgeçilmesine, soruşturma aşamasında verdikleri beyanlar ile yetinilmesine karar verdi.

Aklımız arkadaşlarda kaldı

İBB davasının 109’uncu İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, açıkladığı ara kararla tutuklu bulunan 8 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 kişi cezaevinden çıktı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan şöyle konuştu:

‘KIZIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM’

“Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum. Mutluyum tabii ama içim buruk. Abim cezaevinde, arkadaşlarım cezaevinde. Onların da en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Bana dayanışma gösteren tüm avukatlara yürekten teşekkür ediyorum. Ailelere, herkese çok çok sağ olun.”

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ise şunları söyledi:

“Tek isteğim kızlarıma kavuşmak. Aklım tutsak kalan diğer arkadaşlarımda. Şu an başka bir şey söylemeyeceğim. Çok heyecanlıyım, çok şoktayım. Çok uzun süre içeride kaldım. Aileme kavuşmak, kızlarıma kavuşmak istiyorum.”

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı da “18 ay bekledik birilerini dinlemek için. Ne gizli tanıklar, ne tanıklar. Sonunda da buradayız. Ama arkadaşlarımız içeride o yüzden çok da söylenecek bir şey yok bu aşamada” dedi.

38 tutuklu kaldı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Medya A.Ş. Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, iş insanı Serhat Kapki, iş insanı Ahmet Köksal, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, Cebeci Maden Sahası kantar sorumlusu Volkan Ateş, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın Özel Kalem Müdürü Murat Or hakkında tahliye kararı verdi. 436 kişinin yargılandığı davada 38 tutuklu kaldı.