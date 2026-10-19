ABD merkezli Axios’un haberine göre, Trump’ın danışmanı Richard Grenell ile Türk iş insanı Turhan Mildon arasında geçtiği öne sürülen mesajlar, milyonlarca dolarlık para transferi ve Kennedy Center için planlanan bağışla ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İddialara göre Grenell, para transferinin ardından Mildon’un Kennedy Center üzerinden üst düzey yönetim yetkililerine ve ABD Başkanı Trump’a erişimini kolaylaştırabileceğini belirtti. Söz konusu yazışmaların Beyaz Saray’a sunulmasının ardından mesajların gerçekliği ve para hareketinin amacı hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

"TRUMP'A BİLE YAKINLAŞACAKSIN" MESAJI

Axios’un haberinde, 3 Mayıs 2025 tarihli olduğu belirtilen bir mesajda, Kennedy Center’a bağış yapılmasının ayarlanacağı ve Mildon’un VIP etkinlikleri aracılığıyla yönetim çevreleriyle yakınlık kurabileceğinin ifade edildiği öne sürüldü.

Haberde aktarılan mesajda, “Para buradaki şirkete geldiğinde, Kennedy Center’a bağış yapılmasını ayarlayacağım ve VIP etkinliklerine katılarak yönetimle, hatta ABD Başkanı ile bile yakınlaşacaksın” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Yazışmalarda Mildon’un Venezuela’daki faaliyetlerine ilişkin ifadelerin de bulunduğu iddia edildi. Grenell ise söz konusu mesajı gönderdiği iddiasını reddetti. Bu nedenle yazışmaların kaynağı ve doğruluğu, incelemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

17,6 MİLYON DOLARLIK TRANSFER MERCEK ALTINDA

Dosyadaki dikkat çekici başlıklardan biri de 17,6 milyon dolarlık para transferi oldu. Habere göre Mildon’un avukatları, 29 Mayıs 2025 tarihli banka transferini gösterdiği belirtilen bir belgeyi Beyaz Saray’a sundu.

Söz konusu paranın Houston merkezli savunma şirketi Texas Armament & Technology’ye (TXAT) gönderildiği aktarıldı. Transferin Kennedy Center için planlanan bağışla ve yönetim çevrelerine erişim iddialarıyla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Paranın hangi amaçla gönderildiği ve planlanan bağışla nasıl bir ilişki taşıdığı ise henüz açıklığa kavuşmuş değil.

BEYAZ SARAY MESAJLARIN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRIYOR

Axios’un haberine göre, Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf, kendisine sunulan mesajların gerçekliğinin belirlenmesi için dijital inceleme sürecini başlattı. Çalışmada yazışmaların dijital izlerinin doğrulanması ve tarafların sunduğu kayıtların karşılaştırılması hedefleniyor.

Grenell’in iddiaları reddetmesi nedeniyle mesajların doğrulanması ve para transferinin amacının belirlenmesi önem taşıyor. İnceleme kapsamında, transferin akıbetinin ve Kennedy Center için planlanan bağışın gerçekleşip gerçekleşmediğinin de açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

Haberde, ilk aşamada Kennedy Center için ayrıldığı belirtilen 5,6 milyon doların kuruma ulaşmadığı iddiasının gündeme geldiği aktarıldı. Turhan Mildon’un eşi Alina Habba’nın da konuyla ilgili iddiaları doğrudan Trump’a ilettiği öne sürüldü.

Yeni yazışmaların gündeme gelmesiyle tartışma, bağışın akıbetinin yanı sıra yönetim çevrelerine erişim sağlandığı iddiası ve para transferinin bağlantılarını da kapsadı.

Beyaz Saray’daki inceleme sürerken, Grenell hakkındaki iddialar henüz kesinleşmedi. Mesajların doğruluğu, 17,6 milyon dolarlık transferin amacı ve planlanan bağışın akıbetine ilişkin soruların inceleme sonucunda yanıt bulması bekleniyor.